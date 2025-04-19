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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Спартак
Акрон - Спартак: обзор матча 19 апреля 2025
Акрон
19.04.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
23'
А. Дзюба (П)
29'
Д. Пестряков
39'
Т. Бонгонда
61'
А. Джурасович (АГ)
90+4'
Э. Барко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Спартак
90'
+5
Желтая карточка
Э. Барко
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Э. Барко
Желтая карточка
И. Джаковац
90'
+1
Замена
И. Джаковац
️️️️
С. Лончар
82'
82'
Замена
Н. Массалыга
️️️️
Т. Бонгонда
82'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
А. Дзюба
78'
71'
Желтая карточка
П. Солари
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Джурасович
59'
Желтая карточка
К. Мартинс
Замена
В. Хубулов
️️️️
К. Савичев
59'
Желтая карточка
Д. Пестряков
55'
Замена
В. Москвичев
️️️️
М. Кузьмин
55'
Замена
К. Данилин
️️️️
С. Бакаев
46'
46'
Замена
М. Угальде
️️️️
Н. Умяров
46'
Замена
П. Солари
️️️️
О. Рябчук
45'
+5
Пенальти не реализован!
Э. Барко
Желтая карточка
М. Кузьмин
45'
+3
39'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Маркиньос
Желтая карточка
К. Савичев
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пестряков
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дзюба
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
Спартак
99
Дмитрий Мельник
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-2-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
24
Неделчару
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
3-2-1-3-1
1
Помазун
6
Бабич
68
Литвинов
5
Рябчук
35
Мартинс
18
Умяров
47
Зобнин
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
99
Гарсия
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
15
Лончар
35
Джаковац
35
Джаковац
15
Лончар
4
Савичев
8
Хубулов
8
Хубулов
4
Савичев
17
Бакаев
23
Данилин
23
Данилин
17
Бакаев
99
Гарсия
8
Игнатов
8
Игнатов
99
Гарсия
10
Бонгонда
24
Массалыга
24
Массалыга
10
Бонгонда
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
18
Умяров
9
Угальде
9
Угальде
18
Умяров
Остались в запасе
Акрон
Спартак
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
7
Беншимоль
ЦФ
99
Дмитрий Мельник
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
7
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Мельник
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Акрон - Спартак
5
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
23
17
Офсайды
2
3
Количество передач
217
484
Сейвы
6
3
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Солидарность Арена
Посещаемость:
8728 из 44918 зрителей (19%)
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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Спартак
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