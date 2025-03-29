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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Оренбург
Динамо - Оренбург: обзор матча 29 марта 2025
Динамо
29.03.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Оренбург
38'
Х. Карраскаль
41'
Х. Карраскаль
60'
Бителло
67'
Л. Чавес
90+1'
В. Окишор
77'
С. Сахархизан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Оренбург
ГОЛ! 5:1!
В. Окишор
Пас отдал
Д. Скопинцев
90'
+1
82'
Замена
А. Ревазов
️️️️
Б. Мансилья
77'
ГОЛ! 4:1!
С. Сахархизан
Пас отдал
Б. Мансилья
Замена
Д. Александров
️️️️
Л. Чавес
77'
Замена
В. Окишор
️️️️
Бителло
76'
ГОЛ! 4:0!
Л. Чавес
Пас отдал
Бителло
67'
66'
Замена
Х. Марин
️️️️
Э. Гюрлюк
66'
Замена
С. Сахархизан
️️️️
Д. Рыбчинский
Замена
М. Нгамале
️️️️
Х. Карраскаль
66'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Д. Глебов
65'
ГОЛ! 3:0!
Бителло
Пас отдал
Д. Фомин
60'
58'
Замена
А. Коваленко
️️️️
Д. Прохин
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Р. Фернандес
46'
ГОЛ! 2:0!
Х. Карраскаль
Пас отдал
Я. Гладышев
41'
ГОЛ! 1:0!
Х. Карраскаль
38'
Желтая карточка
Р. Фернандес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Оренбург
50
Егор Скичко
ВР
16
Николай Тюленев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
3-4-1-1-1
99
Лунев
7
Скопинцев
6
Фернандес
2
Даса
15
Глебов
74
Фомин
50
Кутицкий
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
3-2-3-2
57
Москвичев
5
Татаев
38
Касимов
27
Прохин
88
Караташ
81
Сидоров
20
Рыбчинский
5
Михайлов
11
Мансилья
9
Савельев
17
Гюрлюк
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Маричаль
6
Фернандес
24
Чавес
30
Александров
30
Александров
24
Чавес
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
15
Карраскаль
13
Нгамале
13
Нгамале
15
Карраскаль
15
Глебов
77
Макаров
77
Макаров
15
Глебов
11
Мансилья
12
Ревазов
12
Ревазов
11
Мансилья
27
Прохин
8
Коваленко
8
Коваленко
27
Прохин
17
Гюрлюк
26
Марин
26
Марин
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
50
Егор Скичко
ВР
16
Николай Тюленев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
52
Егор Смелов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
16
Николай Тюленев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Динамо - Оренбург
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
8
Офсайды
4
2
Количество передач
421
334
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Посещаемость:
11217 из 25716 зрителей (43%)
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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