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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Локомотив
Динамо Мх - Локомотив: обзор матча 28 февраля 2025
Динамо Мх
28.02.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
9'
Э. Касинтура
84'
Д. Воробьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Локомотив
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Воробьев
Пас отдал
И. Самошников
Желтая карточка
С. Сердеров
83'
Желтая карточка
Н. Глушков
81'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Э. Касинтура
75'
Желтая карточка
Э. Касинтура
69'
Замена
К. Зинович
️️️️
Р. Магомедов
65'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Г. Агаларов
65'
61'
Замена
В. Раков
️️️️
М. Ненахов
61'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
А. Сильянов
Замена
Я. Джапо
️️️️
С. Кагермазов
50'
46'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Т. Сулейманов
46'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Годяев
ГОЛ! 1:0!
Э. Касинтура
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-3-3-1
1
Волк
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
5
Табидзе
6
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-2-1
22
Лантратов
3
Фассон
23
Монтес
47
Годяев
24
Ненахов
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
99
Сулейманов
13
Кагермазов
17
Джапо
17
Джапо
13
Кагермазов
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
25
Агаларов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
25
Агаларов
17
Касинтура
28
Сердеров
28
Сердеров
17
Касинтура
45
Сильянов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
45
Сильянов
47
Годяев
93
Карпукас
93
Карпукас
47
Годяев
24
Ненахов
11
Раков
11
Раков
24
Ненахов
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Динамо Мх
Локомотив
39
Тимур Магомедов
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо Мх - Локомотив
3
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
20
12
Офсайды
1
0
Количество передач
292
611
Сейвы
5
3
Точность передач %
60
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; АVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков)
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