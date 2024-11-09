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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Факел
Локомотив - Факел: обзор матча 09 ноября 2024
Локомотив
09.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Факел
29'
А. Батраков (П)
90+2'
А. Батраков (П)
84'
Е. Марков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Факел
Замена
А. Тимофеев
️️️️
В. Сарвели
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Батраков
90'
+2
84'
ГОЛ! 1:1!
Е. Марков
Желтая карточка
Д. Баринов
80'
76'
Замена
А. Ивлев
️️️️
И. Квеквескири
Желтая карточка
А. Батраков
75'
Желтая карточка
И. Самошников
73'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Т. Сулейманов
71'
Замена
В. Раков
️️️️
Н. Тикнизян
71'
60'
Замена
Е. Марков
️️️️
Д. Мертенс
Замена
С. Пиняев
️️️️
Э. Севикян
59'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Карпукас
59'
46'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
М. Браими
46'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
Т. Селе
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
М. Щетинин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Батраков
29'
28'
Желтая карточка
М. Браими
24'
Желтая карточка
И. Калинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
71
Самошников
5
Ньямси
23
Монтес
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
24
Ненахов
83
Батраков
19
Севикян
99
Сулейманов
3-3-3-1
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
13
Калинин
19
Селе
33
Квеквескири
88
Щетинин
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
79
Каштанов
Сарвели
94
Тимофеев
94
Тимофеев
Сарвели
19
Севикян
9
Пиняев
9
Пиняев
19
Севикян
71
Тикнизян
11
Раков
11
Раков
71
Тикнизян
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
88
Щетинин
23
Якимов
23
Якимов
88
Щетинин
19
Селе
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
19
Селе
33
Квеквескири
77
Ивлев
77
Ивлев
33
Квеквескири
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
16
Мертенс
20
Марков
20
Марков
16
Мертенс
Остались в запасе
Локомотив
Факел
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Локомотив - Факел
3
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
18
Количество передач
341
345
Сейвы
2
7
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; АVAR – Павел Кукуян
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Трушечкин, Пойда)
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