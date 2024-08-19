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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Ахмат
Динамо Мх - Ахмат: обзор матча 19 августа 2024
Динамо Мх
19.08.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
87'
М. Хоссейннеджад
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Ахмат
Желтая карточка
К. Зинович
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Хоссейннеджад
87'
Замена
К. Зинович
️️️️
Э. Касинтура
86'
85'
Желтая карточка
А. Швец
Замена
С. Сердеров
️️️️
Р. Магомедов
75'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
Я. Джапо
75'
Желтая карточка
М. Хоссейннеджад
74'
72'
Замена
Л. Ловат
️️️️
Д. Тодорович
66'
Замена
Исмаэл
️️️️
М. Луна Диале
66'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Ф. Кардосо
Замена
З. Юсупов
️️️️
В. Ангбан
65'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
А. Гаджиев
65'
38'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
3-2-1-3-1
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
17
Джапо
17
Пальцев
7
Ангбан
47
Глушков
70
Гаджиев
17
Касинтура
9
Магомедов
3-3-2-1-1
88
Шелия
95
Адамов
2
Жиров
3
Шатара
53
Тодорович
27
Камило
8
Богосавац
0
Швец
7
Садулаев
11
Луна Диале
27
Кардосо
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
7
Ангбан
22
Юсупов
22
Юсупов
7
Ангбан
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
9
Магомедов
28
Сердеров
28
Сердеров
9
Магомедов
53
Тодорович
36
Ловат
36
Ловат
53
Тодорович
11
Луна Диале
11
Исмаэл
11
Исмаэл
11
Луна Диале
27
Кардосо
7
Бериша
7
Бериша
27
Кардосо
Остались в запасе
Динамо Мх
Ахмат
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
6
Уссем Мрезиг
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
6
Уссем Мрезиг
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо Мх - Ахмат
2
2
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
17
Офсайды
3
1
Количество передач
387
388
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Виталий Мешков
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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