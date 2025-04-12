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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Шленск
Краковия - Шленск: обзор матча 12 апреля 2025
Краковия
12.04.2025, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 28 тур
2 : 4
Завершен
Шленск
45+5'
А. Петков (АГ)
79'
Б. Каллман
28'
М. Жуковски
49'
Y. Matsenko
58'
Х. Анхель Посо
90+3'
Б. Индже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Шленск
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Б. Индже
Желтая карточка
М. Минчев
90'
Желтая карточка
П. Соколовски
89'
85'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Х. Анхель Посо
85'
Замена
Т. Герчио
️️️️
Y. Matsenko
85'
Замена
Б. Индже
️️️️
J. Jezierski
ГОЛ! 2:3!
Б. Каллман
79'
74'
Замена
P. Samiec-Talar
️️️️
М. Жуковски
Замена
P. Janasik
️️️️
О. Какабадзе
69'
66'
Замена
Х. Удаль
️️️️
А. Аль-Амлави
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Аль-Аммари
61'
58'
ГОЛ! 1:3!
Х. Анхель Посо
Пас отдал
M. Llinares
49'
ГОЛ! 1:2!
Y. Matsenko
Замена
П. Соколовски
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Петков
45'
+5
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Жуковски
Пас отдал
Х. Анхель Посо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Marc Llinares
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
3-2-2-3
13
25
Югаш
25
Какабадзе
4
Хенрикссон
20
Олафссон
5
Гицэ
6
Аль-Аммари
8
20
Майгаард
9
Каллман
14
Хасич
4-2-2-2
12
22
Жуковски
5
Петков
33
3
8
21
14
Посо
16
Ортис
17
9
Аль-Амлави
39
Перкович
39
Перкович
20
Олафссон
88
Соколовски
88
Соколовски
20
Олафссон
6
Аль-Аммари
17
Минчев
17
Минчев
6
Аль-Аммари
25
Какабадзе
77
77
25
Какабадзе
33
78
Герчио
78
Герчио
33
14
Посо
8
Балуцэ
8
Балуцэ
14
Посо
22
Жуковски
7
7
22
Жуковски
21
27
Индже
27
Индже
21
9
Аль-Амлави
19
Удаль
19
Удаль
9
Аль-Амлави
Остались в запасе
Краковия
Шленск
23
Генрих Раваш
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
Главный тренер
Артур Платек
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Краковия - Шленск
2
Всего ударов по воротам
17
24
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
12
Офсайды
3
0
Количество передач
343
343
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
8
9
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Kuzma, Lukasz, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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