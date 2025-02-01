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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Ракув
Краковия - Ракув: обзор матча 01 февраля 2025
Краковия
01.02.2025, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 19 тур
0 : 0
Завершен
Ракув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Ракув
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Тудор
90'
+5
Желтая карточка
Г. Берггрен
84'
Желтая карточка
Й. Брюнес
80'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Ж. Карлос
80'
Замена
L. Rocha
️️️️
Иви
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
П. Соколовски
79'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
K. Smiglewski
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
3-3-4
13
25
Какабадзе
27
Хосконен
5
Гицэ
20
Олафссон
88
Соколовски
25
Югаш
20
Майгаард
21
9
Каллман
14
Хасич
2-1-3-2-2
1
Треловски
80
Родин
4
Сварнас
5
Берггрен
7
Тудор
88
Барат
10
Кочергин
11
Иви
20
Карлос
11
14
Брюнес
88
Соколовски
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
88
Соколовски
21
10
ван Бурен
10
ван Бурен
21
20
Карлос
95
Плавсич
95
Плавсич
20
Карлос
11
Иви
45
45
11
Иви
Остались в запасе
Краковия
Ракув
23
Генрих Раваш
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
12
Душан Куцяк
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Краковия - Ракув
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
332
471
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Kuzma, Lukasz, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
12704
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