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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Краковия
Шленск - Краковия: обзор матча 06 октября 2024
Шленск
06.10.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 11 тур
2 : 4
Завершен
Краковия
2'
С. Петров
8'
Т. Герчио
21'
Б. Каллман (П)
47'
Я. Югаш
68'
М. ван Бурен
76'
А. Хасич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Краковия
80'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
А. Хасич
80'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
П. Соколовски
76'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
А. Хасич
Замена
А. Ортис
️️️️
М. Жуковски
76'
Желтая карточка
М. Жуковски
74'
68'
ГОЛ! 2:3!
М. ван Бурен
Пас отдал
Б. Каллман
Желтая карточка
S. Szota
62'
Замена
С. Джаспер
️️️️
P. Samiec-Talar
62'
Замена
С. Муселик
️️️️
Я. Сверчок
62'
56'
Замена
А. Хосконен
️️️️
Я. Югаш
47'
ГОЛ! 2:2!
Я. Югаш
Замена
S. Szota
️️️️
А. Петков
46'
46'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
B. Biedrzycki
Желтая карточка
А. Петков
36'
Желтая карточка
P. Samiec-Talar
34'
32'
Желтая карточка
А. Хасич
21'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Каллман
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
М. Кебула
16'
ГОЛ! 2:0!
Т. Герчио
8'
ГОЛ! 1:0!
С. Петров
Пас отдал
P. Schwarz
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Краковия
26
Jakub Burek
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
4-2-4
12
87
Петров
78
Герчио
5
Петков
22
Жуковски
77
Кебула
7
3
10
Сверчок
17
44
4-1-2-3
23
Раваш
15
Глик
5
Гицэ
25
Какабадзе
25
Югаш
88
Соколовски
8
22
20
Майгаард
9
Каллман
14
Хасич
5
Петков
3
3
5
Петков
77
Кебула
8
Балуцэ
8
Балуцэ
77
Кебула
22
Жуковски
16
Ортис
16
Ортис
22
Жуковски
7
19
Джаспер
19
Джаспер
7
10
Сверчок
70
Муселик
70
Муселик
10
Сверчок
20
Олафссон
20
Олафссон
25
Югаш
27
Хосконен
27
Хосконен
25
Югаш
88
Соколовски
21
Атанасов
21
Атанасов
88
Соколовски
14
Хасич
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
14
Хасич
22
10
ван Бурен
10
ван Бурен
22
Остались в запасе
Шленск
Краковия
99
Tomasz Loska
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
26
Jakub Burek
ВР
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
Остались в запасе
26
Jakub Burek
ВР
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Шленск - Краковия
4
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
18
11
Офсайды
1
1
Количество передач
395
275
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
14482 из 42771 зрителей (33%)
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