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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Краковия
Ракув - Краковия: обзор матча 29 июля 2024
Ракув
29.07.2024, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 2 тур
0 : 1
Завершен
Краковия
48'
М. Майгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Краковия
Замена
D. Drachal
️️️️
Ж. Карлос
89'
81'
Замена
M. Bochnak
️️️️
Б. Каллман
81'
Замена
M. Rakoczy
️️️️
П. Соколовски
Желтая карточка
Ж. Карлос
77'
Желтая карточка
К. Пестка
73'
Замена
Э. Отиено
️️️️
М. Родин
71'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
P. Makuch
71'
68'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
А. Аль-Аммари
60'
Желтая карточка
Я. Югаш
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Майгаард
Пас отдал
А. Аль-Аммари
Замена
Л. Лабру
️️️️
A.
46'
43'
Желтая карточка
А. Аль-Аммари
Замена
Б. Ледерман
️️️️
В. Кочергин
37'
23'
Замена
Я. Югаш
️️️️
А. Хосконен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
9
Patryk Makuch
ЦФ
17
Анте Крнак
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
David Ezeh
ЦФ
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Треловски
33
Пестка
80
Родин
25
Раковитан
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
11
17
Крнак
9
3-3-1-1-2
23
Раваш
27
Хосконен
15
Глик
5
Гицэ
25
Какабадзе
88
Соколовски
20
Олафссон
6
Аль-Аммари
10
ван Бурен
20
Майгаард
9
Каллман
80
Родин
26
Отиено
26
Отиено
80
Родин
10
Кочергин
8
Ледерман
8
Ледерман
10
Кочергин
20
Карлос
8
8
20
Карлос
9
14
Брюнес
14
Брюнес
9
11
7
Лабру
7
Лабру
11
27
Хосконен
25
Югаш
25
Югаш
27
Хосконен
6
Аль-Аммари
21
Атанасов
21
Атанасов
6
Аль-Аммари
88
Соколовски
36
36
88
Соколовски
9
Каллман
17
17
9
Каллман
Остались в запасе
Ракув
Краковия
12
Душан Куцяк
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
19
David Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
13
Sebastian Madejski
ВР
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
19
David Ezeh
ЦФ
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Ракув - Краковия
2
2
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
464
337
Сейвы
1
7
Точность передач %
78
65
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Посещаемость:
5481
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