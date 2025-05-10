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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Славен Белупо
Динамо Загреб - Славен Белупо: обзор матча 10 мая 2025
Динамо Загреб
10.05.2025, суббота, 20:45
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
5 : 0
Завершен
Славен Белупо
17'
Л. Стойкович
41'
С. Куленович
44'
Л. Стойкович
65'
П. Сучич
73'
М. Рог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Славен Белупо
82'
Замена
A. Šuto
️️️️
I. Dolček
Замена
Л. Качавенда
️️️️
Л. Стойкович
75'
ГОЛ! 5:0!
М. Рог
73'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Батурина
72'
ГОЛ! 4:0!
П. Сучич
Пас отдал
М. Батурина
65'
63'
Замена
А. Гргич
️️️️
A. Bosec
Замена
М. Рог
️️️️
М. Пьяца
59'
Замена
Б. Петкович
️️️️
С. Куленович
59'
46'
Замена
A. Jakir
️️️️
L. Lucic
46'
Замена
D. Kovačić
️️️️
M. Lešković
ГОЛ! 3:0!
Л. Стойкович
Пас отдал
N. Galešić
44'
ГОЛ! 2:0!
С. Куленович
Пас отдал
П. Сучич
41'
ГОЛ! 1:0!
Л. Стойкович
Пас отдал
Й. Мишич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
8
Antonio Bosec
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
2-2-2-1-3
33
Невистич
3
Ммае
33
Ристовски
4
Франьич
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
15
17
Куленович
7
Пьяца
4-4-2
25
23
35
8
13
8
14
23
22
8
7
7
Пьяца
26
Рог
26
Рог
7
Пьяца
10
Стойкович
80
Качавенда
80
Качавенда
10
Стойкович
20
Батурина
11
Ходжа
11
Ходжа
20
Батурина
17
Куленович
9
Петкович
9
Петкович
17
Куленович
35
3
3
35
13
4
4
13
8
27
Гргич
27
Гргич
8
7
22
22
7
Остались в запасе
Динамо Загреб
Славен Белупо
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Динамо Загреб - Славен Белупо
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
2
15
Офсайды
1
0
Количество передач
462
413
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Максимир
Посещаемость:
11750 из 38923 зрителей (30%)
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