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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Риека
Локомотива - Риека: обзор матча 06 апреля 2025
Локомотива
06.04.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Риека
72'
Т. Фрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Риека
90'
Замена
D. Dogan
️️️️
Т. Фрук
74'
Замена
B. Bogojević
️️️️
А. Орек
72'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фрук
Желтая карточка
S. Goričan
66'
66'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Чоп
Замена
М. Паяч
️️️️
М. Леовац
64'
45'
Желтая карточка
А. Гояк
Желтая карточка
М. Леовац
41'
Желтая карточка
L. Sigali
31'
19'
Желтая карточка
Л. Менало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
22
Анте Орек
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
14
Амер Гояк
АП
4
Нико Янкович
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Локомотива
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
4-4-1-1
31
22
Леовац
2
20
Колингер
13
Карачич
6
20
Мудражия
11
5
23
Врбанчич
17
Андрич
2-2-2-4
23
Зломислич
22
Орек
6
Радельич
18
Селахи
10
Фрук
14
Гояк
4
Янкович
9
Чоп
17
Менало
34
Деветак
45
Майсторович
22
Леовац
17
Паяч
17
Паяч
22
Леовац
22
Орек
25
25
22
Орек
9
Чоп
7
Джуара
7
Джуара
9
Чоп
10
Фрук
20
20
10
Фрук
Остались в запасе
Локомотива
Риека
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
99
Алекса Тодорович
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Локомотива - Риека
3
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
7
Нарушения
16
11
Офсайды
0
4
Количество передач
394
390
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
69
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
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