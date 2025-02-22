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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Динамо Загреб
Риека - Динамо Загреб: обзор матча 22 февраля 2025
Риека
22.02.2025, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Загреб
27'
Н. Джуара
44'
Д. Петрович
52'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Динамо Загреб
Замена
Й. Манев
️️️️
С. Радельич
87'
73'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Адеми
Замена
Л. Менало
️️️️
Н. Джуара
70'
Замена
А. Гояк
️️️️
Д. Чоп
70'
56'
Замена
П. Сучич
️️️️
М. Батурина
ГОЛ! 3:0!
Д. Чоп
Пас отдал
Л. Селахи
52'
49'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
46'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
С. Ммае
46'
Замена
С. Куленович
️️️️
А. Ходжа
ГОЛ! 2:0!
Д. Петрович
Пас отдал
Н. Джуара
44'
38'
Вторая желтая
В. Канга
30'
Желтая карточка
В. Канга
29'
Желтая карточка
С. Ммае
ГОЛ! 1:0!
Н. Джуара
Пас отдал
Т. Фрук
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
(К)
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
4
Нико Янкович
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
9
Leon Belcar
ЦП
45
Ариян Адеми
(К)
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
88
Антонио Райич
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
1-5-1-3
23
Зломислич
6
Радельич
18
Селахи
10
Фрук
21
Петрович
7
Джуара
25
4
Янкович
34
Деветак
45
Майсторович
9
Чоп
2-1-3-1-3
33
Невистич
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
4
Франьич
9
45
Адеми
20
Батурина
11
Ходжа
7
Пьяца
15
9
Канга
6
Радельич
55
Манев
55
Манев
6
Радельич
9
Чоп
14
Гояк
14
Гояк
9
Чоп
7
Джуара
17
Менало
17
Менало
7
Джуара
3
Ммае
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
3
Ммае
20
Батурина
8
Сучич
8
Сучич
20
Батурина
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
11
Ходжа
17
Куленович
17
Куленович
11
Ходжа
Остались в запасе
Риека
Динамо Загреб
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
24
Даниэль Загорац
ВР
88
Антонио Райич
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
80
Лукас Качавенда
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
88
Антонио Райич
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
80
Лукас Качавенда
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Риека - Динамо Загреб
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
12
Офсайды
1
2
Количество передач
415
346
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Bel, Dario, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
7091 из 8279 зрителей (85%)
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