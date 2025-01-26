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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Локомотива
Риека - Локомотива: обзор матча 26 января 2025
Риека
26.01.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Локомотива
22'
Н. Джуара
41'
Т. Фрук
49'
Н. Джуара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Локомотива
Замена
Š. Butić
️️️️
Т. Фрук
83'
81'
Замена
M. Subotić
️️️️
S. Goričan
ГОЛ! 3:0!
Н. Джуара
Пас отдал
Т. Фрук
49'
ГОЛ! 2:0!
Т. Фрук
41'
ГОЛ! 1:0!
Н. Джуара
Пас отдал
М. Деветак
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
28
Иван Смольчич
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
4
Нико Янкович
АП
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
2-4-2-2
23
Зломислич
28
Смольчич
5
Скорич
10
Фрук
21
Петрович
18
Селахи
7
Джуара
87
Пашалич
4
Янкович
45
Майсторович
34
Деветак
3-5-1-1
31
13
Карачич
30
2
17
Паяч
6
20
Мудражия
11
5
23
Врбанчич
30
10
Фрук
27
27
10
Фрук
11
10
10
11
Остались в запасе
Риека
Локомотива
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
33
Тони Силич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Риека - Локомотива
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
317
371
Сейвы
3
3
Точность передач %
69
76
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Ружевица
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