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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Вараждин
Истра 1961 - Вараждин: обзор матча 07 декабря 2024
Истра 1961
07.12.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Вараждин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Вараждин
Замена
A. Maurić
️️️️
Б. Лекуэйри
90'
+2
87'
Замена
V. Jovanov
️️️️
M. Dabro
82'
Замена
N. Tepšić
️️️️
A. Boršić
72'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
Д. Митровски
63'
Желтая карточка
I. Nekić
39'
Желтая карточка
Д. Митровски
Желтая карточка
А. Кадушич
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
13
Ivan Nekić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
9
Leon Belcar
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
22
Luka Mamić
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
36
Irfan Ramić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
4-2-1-3
1
97
Кадушич
77
Келлер
4
Йову
25
Валинчич
71
Бийого Поко
7
21
Лисица
27
Лекуэйри
70
16
Коски
4-2-1-3
1
23
Маглица
5
Ба
13
25
9
8
20
Митровски
7
11
Шего
22
27
Лекуэйри
8
8
27
Лекуэйри
25
16
16
25
7
3
3
7
20
Митровски
11
11
20
Митровски
Остались в запасе
Истра 1961
Вараждин
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
9
Elias Filet
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
9
Elias Filet
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Истра 1961 - Вараждин
1
2
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
10
Офсайды
3
1
Количество передач
365
481
Сейвы
1
1
Точность передач %
70
77
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
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Вараждин
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Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
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2021.08.24 09:36
17
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