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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Риека
Динамо Загреб - Риека: обзор матча 23 ноября 2024
Динамо Загреб
23.11.2024, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Риека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Риека
83'
Желтая карточка
N. Galešić
Желтая карточка
Р. Торренте
82'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Адеми
79'
76'
Желтая карточка
М. Зломислич
76'
Замена
А. Гояк
️️️️
Н. Джуара
Желтая карточка
С. Ристовски
75'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
М. Батурина
72'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Д. Шпикич
62'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Пьяца
62'
Замена
М. Бернауэр
️️️️
Й. Мишич
62'
Желтая карточка
Т. Огивара
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
(К)
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
7
Найс Джуара
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
4
Нико Янкович
АП
15
Niko Galešić
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
6
Бранко Павич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
Риека
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-3-1-2
24
Загорац
26
Огивара
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
27
Мишич
45
Адеми
20
Батурина
77
Шпикич
7
Пьяца
17
Куленович
1-4-2-4
28
Смольчич
10
Фрук
21
Петрович
18
Селахи
7
Джуара
4
Янкович
87
Пашалич
34
Деветак
23
Зломислич
45
Майсторович
15
27
Мишич
6
Бернауэр
6
Бернауэр
27
Мишич
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
7
Пьяца
11
Мбюкю
11
Мбюкю
7
Пьяца
77
Шпикич
11
Ходжа
11
Ходжа
77
Шпикич
7
Джуара
14
Гояк
14
Гояк
7
Джуара
Остались в запасе
Динамо Загреб
Риека
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Бранко Павич
ЦП
10
Лука Стойкович
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Бранко Павич
ЦП
10
Лука Стойкович
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
Остались в запасе
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Динамо Загреб - Риека
3
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
13
Офсайды
1
2
Количество передач
437
394
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 0
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Максимир
Посещаемость:
12066 из 38923 зрителей (30%)
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