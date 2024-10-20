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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Хайдук
Славен Белупо - Хайдук: обзор матча 20 октября 2024
Славен Белупо
20.10.2024, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Хайдук
39'
T. Božić (АГ)
44'
С. Биук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Хайдук
Замена
M. Šakota
️️️️
I. Ćubelić
87'
Замена
I. Borna Jelić Balta
️️️️
A. Liber
79'
77'
Замена
B. Durdov
️️️️
И. Диалло
70'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
С. Биук
70'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
A. Kalik
70'
Замена
J. Elez
️️️️
З. Шарлия
Желтая карточка
I. Ćubelić
67'
Замена
D. Martinovic
️️️️
I. Dolček
61'
56'
Замена
А. Саньянг
️️️️
Л. Даяку
Замена
Р. Мурич
️️️️
A. Bosec
46'
Желтая карточка
I. Čović
45'
+1
Желтая карточка
И. Несторовски
44'
44'
ГОЛ! 0:2!
С. Биук
Пас отдал
И. Диалло
42'
Желтая карточка
Ф. Уремович
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
T. Božić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К)
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
10
Марко Ливайя
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Славен Белупо
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
7
Абдули Саньянг
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
3-1-5
25
8
6
35
10
Каймаков
27
Гргич
90
Несторовски
7
8
14
4-3-1-3
22
Уремович
31
Шарлия
5
Диалло
32
Хргович
11
Ракитич
10
Кровинович
20
79
Биук
10
Ливайя
43
Даяку
13
14
88
88
14
8
14
14
8
7
10
10
7
8
11
Мурич
11
Мурич
8
79
Биук
17
Мельняк
17
Мельняк
79
Биук
20
21
Пукштас
21
Пукштас
20
43
Даяку
7
Саньянг
7
Саньянг
43
Даяку
31
Шарлия
26
26
31
Шарлия
5
Диалло
34
34
5
Диалло
Остались в запасе
Славен Белупо
Хайдук
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
22
Mate Antunović
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
22
Mate Antunović
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Славен Белупо - Хайдук
3
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
9
Офсайды
3
2
Количество передач
395
415
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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