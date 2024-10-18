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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Риека
Локомотива - Риека: обзор матча 18 октября 2024
Локомотива
18.10.2024, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Риека
26'
Ф. Карачич
67'
Д. Чоп (П)
23'
С. Радельич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Риека
Желтая карточка
S. Goričan
89'
88'
Желтая карточка
С. Радельич
81'
Замена
D. Dogan
️️️️
М. Деветак
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Чоп
67'
63'
Замена
К. Андрич
️️️️
С. Перица
63'
Замена
А. Гояк
️️️️
Л. Селахи
Желтая карточка
M. Vranjković
55'
42'
Желтая карточка
Л. Селахи
ГОЛ! 1:1!
Ф. Карачич
Пас отдал
M. Boune
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Радельич
Пас отдал
А. Майсторович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Риека
6
Степан Радельич
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
10
Тони Фрук
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
4
Нико Янкович
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
4
Pedro Oliveira
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
19
Ivan Krolo
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Риека
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
4-4-1-1
31
22
Леовац
13
30
13
Карачич
6
11
11
5
23
Врбанчич
9
Чоп
2-3-2-4
6
Радельич
28
Смольчич
10
Фрук
21
Петрович
18
Селахи
4
Янкович
87
Пашалич
23
Зломислич
45
Майсторович
34
Деветак
18
Перица
18
Селахи
14
Гояк
14
Гояк
18
Селахи
34
Деветак
20
20
34
Деветак
18
Перица
17
Андрич
17
Андрич
18
Перица
Остались в запасе
Локомотива
Риека
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
4
Pedro Oliveira
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
19
Ivan Krolo
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
3
Бруно Года
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
4
Pedro Oliveira
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
19
Ivan Krolo
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Остались в запасе
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
3
Бруно Года
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Локомотива - Риека
2
2
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
16
15
Офсайды
2
3
Количество передач
228
399
Сейвы
6
2
Точность передач %
51
71
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
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