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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Истра 1961
Вараждин - Истра 1961: обзор матча 20 сентября 2024
Вараждин
20.09.2024, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Истра 1961
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Истра 1961
90'
+2
Желтая карточка
I. Ćalušić
Желтая карточка
J. Poldrugač
85'
Замена
N. Tepšić
️️️️
А. Латкович
84'
Желтая карточка
A. Boršić
77'
69'
Замена
Б. Лекуэйри
️️️️
М. Лисица
Замена
J. Poldrugač
️️️️
M. Dabro
64'
33'
Желтая карточка
А. Кадушич
Желтая карточка
I. Nekić
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
11
Мишель Шего
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
8
Antonio Maurić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
4-3-1-2
1
13
5
Ба
25
23
Маглица
24
9
10
Латкович
20
Митровски
7
11
Шего
3-3-1-3
21
15
Марешич
97
Кадушич
2
Хайстер
7
27
2
21
Лисица
16
Коски
9
70
10
Латкович
16
16
10
Латкович
7
11
11
7
21
Лисица
27
Лекуэйри
27
Лекуэйри
21
Лисица
Остались в запасе
Вараждин
Истра 1961
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Вараждин - Истра 1961
3
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
17
Офсайды
1
0
Количество передач
427
429
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
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Вараждин
- : -
06.12.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
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Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
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