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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Динамо Загреб
Риека - Динамо Загреб: обзор матча 01 сентября 2024
Риека
01.09.2024, воскресенье, 21:45
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Загреб
50'
В. Ходжа
22'
Б. Петкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Динамо Загреб
Желтая карточка
С. Радельич
90'
+1
90'
Желтая карточка
Х. Кордоба
Замена
Н. Джуара
️️️️
В. Ходжа
84'
78'
Замена
Л. Стойкович
️️️️
М. Батурина
72'
Замена
Х. Кордоба
️️️️
С. Куленович
Желтая карточка
К. Андрич
68'
66'
Желтая карточка
Й. Мишич
64'
Замена
С. Ристовски
️️️️
С. Ммае
ГОЛ! 1:1!
В. Ходжа
Пас отдал
К. Андрич
50'
46'
Замена
М. Рог
️️️️
П. Сучич
46'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
А. Ходжа
45'
+2
Желтая карточка
П. Сучич
Желтая карточка
Д. Петрович
45'
+1
Желтая карточка
А. Майсторович
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Петкович
Пас отдал
М. Батурина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
4
Нико Янкович
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Риека
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
1-1-3-5
28
Смольчич
21
Петрович
20
Рукавина
4
Янкович
87
Пашалич
15
22
Ходжа
34
Деветак
45
Майсторович
23
Зломислич
3-1-2-1-3
33
Невистич
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
11
Ходжа
9
Петкович
7
Пьяца
17
Куленович
22
Ходжа
7
Джуара
7
Джуара
22
Ходжа
3
Ммае
33
Ристовски
33
Ристовски
3
Ммае
8
Сучич
26
Рог
26
Рог
8
Сучич
11
Ходжа
77
Шпикич
77
Шпикич
11
Ходжа
20
Батурина
10
Стойкович
10
Стойкович
20
Батурина
17
Куленович
70
Кордоба
70
Кордоба
17
Куленович
Остались в запасе
Риека
Динамо Загреб
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Риека - Динамо Загреб
4
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
22
14
Офсайды
3
0
Количество передач
352
414
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5624 из 8279 зрителей (67%)
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