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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Славен Белупо
Хайдук - Славен Белупо: обзор матча 04 августа 2024
Хайдук
04.08.2024, воскресенье, 22:00
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Славен Белупо
18'
М. Ливайя (П)
37'
А. Саньянг
45+1'
M. Šakota
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Славен Белупо
89'
Замена
A. Šuto
️️️️
M. Šakota
89'
Замена
L. Crepulja
️️️️
K. Butić
85'
Желтая карточка
I. Borna Jelić Balta
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
И. Ракитич
82'
Желтая карточка
A. Kalik
81'
Замена
Э. Сахити
️️️️
И. Перишич
68'
66'
Замена
Р. Мурич
️️️️
M. Agbekpornu
63'
Желтая карточка
M. Agbekpornu
Желтая карточка
И. Ракитич
59'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
M. Šakota
ГОЛ! 2:0!
А. Саньянг
Пас отдал
М. Ливайя
37'
27'
Желтая карточка
M. Boras
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ливайя
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Хайдук
21
Dominik Prpić
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
35
Luka Jurak
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
22
Mate Antunović
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
28
Patrik Marić
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
4-3-2-1
91
Калинич
22
Уремович
31
Шарлия
17
Мельняк
18
Муфи
11
Ракитич
20
21
Пукштас
5
Перишич
7
Саньянг
10
Ливайя
3-2-3-1
32
44
23
88
8
6
14
22
10
Каймаков
45
11
Ракитич
10
Кровинович
10
Кровинович
11
Ракитич
5
Перишич
44
Сахити
44
Сахити
5
Перишич
45
21
21
45
22
11
Мурич
11
Мурич
22
14
22
22
14
Остались в запасе
Хайдук
Славен Белупо
21
Dominik Prpić
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
35
Luka Jurak
ЦП
6
M. Capan
ЦП
22
Mate Antunović
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Ivan Susak
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
28
Patrik Marić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
21
Dominik Prpić
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
35
Luka Jurak
ЦП
6
M. Capan
ЦП
22
Mate Antunović
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
25
Ivan Susak
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
28
Patrik Marić
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Хайдук - Славен Белупо
2
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
20
Офсайды
3
0
Количество передач
405
270
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Полюд
Посещаемость:
26819 из 35000 зрителей (76%)
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