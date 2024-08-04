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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Локомотива
Риека - Локомотива: обзор матча 04 августа 2024
Риека
04.08.2024, воскресенье, 19:50
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Локомотива
13'
Т. Фрук
70'
В. Ходжа
83'
Š. Butić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Локомотива
ГОЛ! 3:0!
Š. Butić
83'
70'
Желтая карточка
М. Леовац
ГОЛ! 2:0!
В. Ходжа
Пас отдал
B. Bogojević
70'
Замена
В. Ходжа
️️️️
Л. Селахи
63'
51'
Желтая карточка
Й. Мерсинай
ГОЛ! 1:0!
Т. Фрук
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
15
Niko Galešić
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
22
Велдин Ходжа
ЦФ
22
Noel Jakac
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Локомотива
3
Filip Markanović
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
2-4-2-3
28
Смольчич
6
Радельич
25
21
Петрович
10
Фрук
18
Селахи
87
Пашалич
4
Янкович
12
29
Иванович
15
4-5-1
31
13
Карачич
3
Живкович
15
Мерсинай
22
Леовац
11
18
11
5
20
Мудражия
9
Чоп
18
Селахи
22
Ходжа
22
Ходжа
18
Селахи
Остались в запасе
Риека
Локомотива
99
Алекса Тодорович
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
22
Noel Jakac
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
3
Filip Markanović
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
22
Noel Jakac
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Остались в запасе
3
Filip Markanović
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Риека - Локомотива
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
323
348
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
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Риека
- : -
03.12.2026
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Осиек
1 : 0
28.11.2026
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Риека
2 : 0
22.11.2026
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Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
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Риека
1 : 1
01.11.2026
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Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
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Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
3552 из 8279 зрителей (42%)
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