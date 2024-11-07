Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Ривер Плейт
Институто - Ривер Плейт: обзор матча 07 ноября 2024
Институто
07.11.2024, четверг, 03:30
Аргентина. Примера, 21 тур
2 : 3
Завершен
Ривер Плейт
23'
G. Rodriguez
72'
J. Acevedo
54'
П. Солари
64'
П. Диас
82'
Ф. Колидио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Ривер Плейт
82'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Колидио
Пас отдал
G. Martinez
80'
Замена
А. Барейро
️️️️
S. Simón
Желтая карточка
F. Díaz
79'
79'
Желтая карточка
Р. Вильягра
Замена
С. Ромеро
️️️️
I. Russo
75'
Замена
F. Alarcón
️️️️
M. Brizuela
75'
ГОЛ! 2:2!
J. Acevedo
Пас отдал
I. Russo
72'
70'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
П. Солари
70'
Замена
G. Martinez
️️️️
К. Эчеверри
68'
Желтая карточка
Э. Диас
Замена
F. Díaz
️️️️
G. Lódico
67'
Замена
F. Suárez
️️️️
D. Batallini
67'
64'
ГОЛ! 1:2!
П. Диас
Пас отдал
К. Эчеверри
54'
ГОЛ! 1:1!
П. Солари
52'
Замена
Э. Диас
️️️️
М. Акунья
Замена
J. Acevedo
️️️️
Д. Пуэбла
48'
Желтая карточка
G. Cerato
28'
25'
Желтая карточка
П. Солари
ГОЛ! 1:0!
G. Rodriguez
Пас отдал
Д. Пуэбла
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
16
Nicolas Dubersarsky
(К)
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
99
D. Batallini
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
30
Franco Díaz
ЦП
8
Jonas Acevedo
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
13
Энцо Диас
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
4-3-3
1
44
33
18
23
Рекена
16
20
8
Пуэбла
29
27
99
4-1-1-3-1
34
Армани
14
Бустос
14
27
Диас
21
Акунья
5
Вильягра
19
7
Солари
30
Эчеверри
8
Меса
9
Колидио
33
6
6
33
20
30
30
20
8
Пуэбла
8
8
8
Пуэбла
29
10
Ромеро
10
Ромеро
29
99
9
9
99
21
Акунья
13
Диас
13
Диас
21
Акунья
30
Эчеверри
28
28
30
Эчеверри
7
Солари
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Солари
19
28
Барейро
28
Барейро
19
Остались в запасе
Институто
Ривер Плейт
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
Главный тренер
Диего Дабове
23
Херемьяс Ледесма
ВР
22
Daniel Zabala
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
22
Braian Cuello
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
22
Daniel Zabala
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Институто - Ривер Плейт
2
3
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
14
8
Офсайды
0
2
Количество передач
215
505
Сейвы
3
1
Точность передач %
54
82
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.47
2.4
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
Новости команд
Все
Институто
Ривер Плейт
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
11 июня
1
«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
14 февраля
1
«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
14 января
1
«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов
9 января
1
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+