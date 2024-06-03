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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Химнасия
Институто - Химнасия: обзор матча 03 июня 2024
Институто
03.06.2024, понедельник, 02:15
Аргентина. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Химнасия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Институто - Химнасия
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
304
471
Сейвы
3
0
Точность передач %
62
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.49
0.5
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
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«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
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14 февраля
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