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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Антверпен
Генк - Антверпен: обзор матча 20 мая 2024
Генк
20.05.2024, понедельник, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 9 тур
1 : 0
Завершен
Антверпен
28'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Антверпен
90'
+6
Желтая карточка
V. Udoh
Желтая карточка
М. Садик
89'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Ж. Кайембе
86'
83'
Замена
V. Udoh
️️️️
О. Вейндал
83'
Замена
М. Думбия
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Желтая карточка
З. Эль Уахди
78'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
К. Карецас
71'
70'
Замена
Э. Матацо
️️️️
Р. Де Лат
Желтая карточка
К. Куэста
65'
62'
Замена
Д. Керк
️️️️
Я. Ондрейка
Замена
А. Фадера
️️️️
А. Зекири
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Зекири
Пас отдал
К. Карецас
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
3
Марк МакКензи
(К)
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
65
Christian Akpan
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Антверпен
81
Нильс Девалькенер
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
87
Davino Verhulst
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
3-2-3-2
26
Вандевордт
7
Эль Уахди
3
МакКензи
46
Куэста
18
Кайембе
15
Садик
5
Галарса
17
Грошовски
19
Карецас
99
Арокодаре
9
Зекири
3-2-2-2-1
1
Ламменс
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
5
Вейндал
80
Юсуф
16
Кейта
32
Эккеленкамп
4
ван ден Бош
11
Ондрейка
7
Баликвиша
9
Иленихена
18
Кайембе
23
Соболь
23
Соболь
18
Кайембе
19
Карецас
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
19
Карецас
9
Зекири
39
Фадера
39
Фадера
9
Зекири
2
Де Лат
8
Матацо
8
Матацо
2
Де Лат
32
Эккеленкамп
17
Думбия
17
Думбия
32
Эккеленкамп
11
Ондрейка
9
Керк
9
Керк
11
Ондрейка
5
Вейндал
19
19
5
Вейндал
Остались в запасе
Генк
Антверпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
65
Christian Akpan
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
81
Нильс Девалькенер
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
65
Christian Akpan
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Остались в запасе
81
Нильс Девалькенер
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Генк - Антверпен
3
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
475
488
Сейвы
5
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.48
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
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