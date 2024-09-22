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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Балтика-2
Спартак-2 - Балтика-2: обзор матча 22 сентября 2024
Спартак-2
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
3 : 1
Завершен
Балтика-2
45'
В. Дунай
63'
Н. Ищенко
90+1'
А. Филев
88'
Е. Гузиев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Балтика-2
Замена
А. Гурылев
️️️️
В. Дунай
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Филев
Пас отдал
В. Дунай
90'
+1
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Е. Гузиев
Замена
А. Пономарчук
️️️️
А. Джебов
82'
Замена
И. Старков
️️️️
Р. Войцеховский
76'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Н. Ищенко
76'
Желтая карточка
Р. Войцеховский
72'
66'
Замена
В. Поспелов
️️️️
М. Мокин
66'
Замена
И. Толочко
️️️️
И. Савицкий
ГОЛ! 2:0!
Н. Ищенко
Пас отдал
А. Филев
63'
Желтая карточка
Д. Иванников
55'
49'
Желтая карточка
Д. Черкасов
46'
Замена
Д. Никитин
️️️️
Н. Камаев
Замена
А. Филев
️️️️
А. Быковский
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Дунай
Пас отдал
А. Джебов
45'
Желтая карточка
Е. Гузиев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Балтика-2
94
Владимир Малышев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
90
Николай Камаев
ОП
87
Артем Исик
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
91
Даниил Столяров
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
72
Роман Сурмий
ЛЗ
41
Иван Толочко
ЛВ
7
Дмитрий Никитин
ЦП
76
Данил Ваганов
ПВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
3-3-1-1-2
58
Фадеев
23
Иванников
41
Курошев
66
Петин
18
Иванов
74
Гузиев
43
Войцеховский
7
Джебов
83
Ищенко
84
Быковский
10
Дунай
3-4-2-1
94
Малышев
47
Савицкий
74
Черкасов
23
Петровский
88
Щелкунов
90
Камаев
87
Исик
57
Бегун
17
Зазвонкин
7
Мокин
66
Терещук
84
Быковский
87
Филев
87
Филев
84
Быковский
83
Ищенко
25
Гуляев
25
Гуляев
83
Ищенко
7
Джебов
87
Пономарчук
87
Пономарчук
7
Джебов
43
Войцеховский
37
Старков
37
Старков
43
Войцеховский
10
Дунай
17
Гурылев
17
Гурылев
10
Дунай
90
Камаев
7
Никитин
7
Никитин
90
Камаев
47
Савицкий
41
Толочко
41
Толочко
47
Савицкий
7
Мокин
42
Поспелов
42
Поспелов
7
Мокин
Остались в запасе
Спартак-2
Балтика-2
91
Александр Помалюк
ЦФ
77
Даниил Плотников
ПВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
99
Дмитрий Мельник
ВР
91
Даниил Столяров
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
36
Андрей Цицилин
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
72
Роман Сурмий
ЛЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
Остались в запасе
91
Александр Помалюк
ЦФ
77
Даниил Плотников
ПВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
99
Дмитрий Мельник
ВР
91
Даниил Столяров
ОП
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
72
Роман Сурмий
ЛЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Спартак-2 - Балтика-2
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
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