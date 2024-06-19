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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина-М - Спартак-2
Родина-М - Спартак-2: обзор матча 19 июня 2024
Родина-М
19.06.2024, среда, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-2
16'
И. Антонов
11'
В. Дунай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-М - Спартак-2
90'
Желтая карточка
Р. Войцеховский
83'
Замена
Д. Столяров
️️️️
В. Дунай
82'
Желтая карточка
Е. Гузиев
Замена
П. Баранов
️️️️
Д. Гаджиев
76'
68'
Замена
И. Старков
️️️️
А. Джебов
68'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
Н. Посмашный
Замена
М. Киселев
️️️️
Р. Копылов
60'
58'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
М. Офицеров
46'
Замена
А. Быковский
️️️️
А. Шоларь
Замена
Н. Еременко
️️️️
Р. Берзегов
46'
Желтая карточка
К. Матвеев
36'
Желтая карточка
Н. Павлов
23'
ГОЛ! 1:1!
И. Антонов
Пас отдал
Д. Малыгин
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Дунай
Пас отдал
Н. Посмашный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
35
Никита Павлов
ВР
3
Ефим Колобов
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
99
Александр Бурков
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
8
Илья Антонов
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
47
Никита Посмашный
АП
27
Максим Офицеров
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
98
Никита Быков
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
90
Никита Еременко
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
18
Даниил Борисов
ПВ
89
Матвей Киселев
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
91
Даниил Столяров
ОП
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
84
Артем Быковский
ЦФ
3-1-1-3-2
35
Павлов
3
Колобов
24
Придава
27
Гаджиев
99
Бурков
62
Берзегов
57
Копылов
8
Антонов
32
Матвеев
25
Бирюков
27
Малыгин
3-2-1-3-1
58
Фадеев
66
Петин
2
Бозов
23
Иванников
74
Гузиев
43
Войцеховский
7
Джебов
27
Офицеров
47
Посмашный
18
Шоларь
10
Дунай
57
Копылов
89
Киселев
89
Киселев
57
Копылов
27
Гаджиев
44
Баранов
44
Баранов
27
Гаджиев
62
Берзегов
90
Еременко
90
Еременко
62
Берзегов
18
Шоларь
84
Быковский
84
Быковский
18
Шоларь
10
Дунай
91
Столяров
91
Столяров
10
Дунай
7
Джебов
37
Старков
37
Старков
7
Джебов
47
Посмашный
87
Пономарчук
87
Пономарчук
47
Посмашный
27
Офицеров
25
Гуляев
25
Гуляев
27
Офицеров
Остались в запасе
Родина-М
Спартак-2
35
Роман Тарасов
ВР
98
Никита Быков
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
18
Даниил Борисов
ПВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
86
Илья Тихомиров
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
18
Иван Иванов
ОП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
35
Роман Тарасов
ВР
98
Никита Быков
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
18
Даниил Борисов
ПВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Остались в запасе
86
Илья Тихомиров
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
18
Иван Иванов
ОП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Родина-М - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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