Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Краснодар
Урал
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
29 января, 16:04
70
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
29 января, 16:04
71
Кривцов назвал российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе
29 января, 11:25
4
Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на победу в РПЛ
28 января, 21:42
7
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
29 января, 16:04
70
Кривцов назвал российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе
29 января, 11:25
4
Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на победу в РПЛ
28 января, 21:42
7
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках
28 января, 13:38
4
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
29 января, 16:04
71
Президент «Урала» сделал подарок теннисисту Хачанову
28 января, 14:37
0
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом»
27 января, 20:32
3
Кассьерра забил «Уралу» после грубой ошибки вратаря
27 января, 19:08
3
Товарищеский матч. Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Уралом» (1:0)
27 января, 18:49
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Краснодар
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 0
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 0
27.01.2024
Урал

Краснодар - Урал - 18 февраля 2024

Краснодар
18.02.2024, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Урал
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Краснодар - Урал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Товарищеские матчи
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи,
Локомотив
- : -
31.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
- : -
01.02.2024
Интер
Товарищеские матчи,
Спартак
- : -
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Ботев
- : -
03.02.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Краснодар
- : -
03.02.2024
Родина
Товарищеские матчи,
Локомотив
- : -
31.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
- : -
01.02.2024
Интер
Товарищеские матчи,
Спартак
- : -
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Ботев
- : -
03.02.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Краснодар
- : -
03.02.2024
Родина
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+