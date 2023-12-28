Жирков ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»

Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»