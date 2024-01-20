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Расписание матчей
Кубок Африки
Мавритания - Ангола
Мавритания - Ангола: обзор матча 20 января 2024
Мавритания
20.01.2024, суббота, 20:00
Кубок африканских наций, группа D, 2 тур
2 : 3
Завершен
Ангола
43'
С. Буна Амар
58'
А. Койта
30'
Ж. Дала
50'
Ж. Дала
53'
Жилберту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мавритания - Ангола
90'
+6
Желтая карточка
Нуриу
86'
Замена
Киниту
️️️️
Фреди
86'
Замена
Эштрела
️️️️
Ж. Дала
Замена
Х. Танжи
️️️️
С. Буна Амар
81'
78'
Замена
З. Лувумбо
️️️️
Жилберту
Замена
А. Камара
️️️️
Г. Фофана
59'
Замена
С. Дукара
️️️️
Л. Ба
59'
ГОЛ! 2:3!
А. Койта
Пас отдал
Х. Диав
58'
53'
ГОЛ! 1:3!
Жилберту
50'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Дала
Замена
Х. Диав
️️️️
А. Абид
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Буна Амар
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Дала
Желтая карточка
И. Кейта
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мавритания
16
Бабакар Ниасс
ВР
3
Али Абид
(К)
ЛЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
20
Ибрахима Кейта
ПЗ
7
Абубакари Койта
ЛВ
4
Омар Гассама
ОП
93
Гессума Фофана
ЦП
8
Бодда Мухсин
ЦП
88
Сиди Буна Амар
АП
11
Папе Ибну Ба
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Ангола
22
Неблу
ВР
2
Нуриу
ЛЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
23
Шоу
ОП
16
Фреди
(К)
АП
7
Жилберту
ПВ
86
Зини
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
19
Мабулулу
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Мавритания
1
Намори Диав
ВР
98
Хадим Диав
ЛЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
12
Бакари Камара
ОП
14
Яли Деллахи
ОП
29
Умар Нгом
ЦП
9
Хемейя Танжи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
89
Сулейман Анне
ЦФ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
15
Абубакар Камара
ЦФ
Ангола
12
Сигнори Антониу
ВР
12
Каду
ВР
13
Ту Карнейру
ЛЗ
24
Киниту
ЦЗ
10
Жереми Бела
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
20
Эштрела
ОП
17
Бруну Пас
ОП
20
Мануэль Келиано
ОП
15
Бени
ЦП
18
Зито Лувумбо
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Ниасс
3
Абид
96
Эль-Абд
5
Ба
20
Кейта
4
Гассама
93
Фофана
8
Мухсин
7
Койта
88
Амар
11
Ба
4-1-2-3
22
Неблу
21
Афоншу
6
Гашпар
3
Буату
2
Нуриу
23
Шоу
7
Жилберту
16
Фреди
19
Мабулулу
10
Дала
86
Зини
3
Абид
98
Диав
98
Диав
3
Абид
88
Амар
9
Танжи
9
Танжи
88
Амар
5
Ба
15
Дукара
15
Дукара
5
Ба
93
Фофана
15
Камара
15
Камара
93
Фофана
16
Фреди
24
Киниту
24
Киниту
16
Фреди
10
Дала
20
Эштрела
20
Эштрела
10
Дала
7
Жилберту
18
Лувумбо
18
Лувумбо
7
Жилберту
Остались в запасе
Мавритания
Ангола
1
Намори Диав
ВР
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
12
Бакари Камара
ОП
14
Яли Деллахи
ОП
29
Умар Нгом
ЦП
89
Сулейман Анне
ЦФ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
12
Сигнори Антониу
ВР
12
Каду
ВР
13
Ту Карнейру
ЛЗ
17
Бруну Пас
ОП
20
Мануэль Келиано
ОП
15
Бени
ЦП
10
Жереми Бела
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Остались в запасе
1
Намори Диав
ВР
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
12
Бакари Камара
ОП
14
Яли Деллахи
ОП
29
Умар Нгом
ЦП
89
Сулейман Анне
ЦФ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
Остались в запасе
12
Сигнори Антониу
ВР
12
Каду
ВР
13
Ту Карнейру
ЛЗ
17
Бруну Пас
ОП
20
Мануэль Келиано
ОП
15
Бени
ЦП
10
Жереми Бела
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Амир Абду
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Статистика матча Мавритания - Ангола
1
1
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
11
Нарушения
12
15
Офсайды
1
3
Количество передач
382
316
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Мохамед Мааруф
Стадион:
Стад де ля Пэй
Посещаемость:
36318 из 40000 зрителей (90%)
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