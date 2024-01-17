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Расписание матчей
Кубок Африки
ДР Конго - Замбия
ДР Конго - Замбия: обзор матча 17 января 2024
ДР Конго
17.01.2024, среда, 23:00
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Замбия
27'
Й. Висса
23'
К. Кангва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДР Конго - Замбия
90'
+4
Замена
Л. Бваля
️️️️
К. Кангва
Замена
Силас
️️️️
Й. Висса
90'
+3
Желтая карточка
Г. Калюлю
90'
Замена
С. Банза
️️️️
С. Бакамбу
82'
76'
Замена
Л. Банда
️️️️
Л. Мусонда
Замена
М. Элиа
️️️️
Г. Какута
71'
55'
Желтая карточка
Э. Банда
ГОЛ! 1:1!
Й. Висса
Пас отдал
С. Бакамбу
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Кангва
Пас отдал
П. Дака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
(К)
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Замбия
16
Лоуренс Муленга
ВР
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
8
Лубамбо Мусонда
(К)
ЦП
15
Келвин Капумбу
ЦП
17
Кингс Кангва
ЦП
23
Родерик Кабве
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
23
Танди Мвапе
ЦФ
20
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
ДР Конго
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
7
Грэйди Диангана
ЦП
11
Силас
ПВ
13
Мешак Элиа
ЦФ
21
Баджо Сиади
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Замбия
18
Фрэнсис Мванса
ВР
6
Бенсон Сакала
ОП
5
Мигел Чайва
ОП
17
Клатус Чама
ЦП
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
ЦП
9
Ламек Банда
ПВ
23
Эдвард Чилуфья
ПВ
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
7
Голден Мафвента
ЦФ
21
Доминик Чанда
ЦФ
3
Бенедикт Чепеши
ЦФ
4-1-1-3-1
1
М'Паси
26
Масуаку
2
Инонга
22
Мбемба
24
Калюлю
18
Пикель
8
Мутуссами
20
Висса
11
Какута
10
Бонгонда
17
Бакамбу
2-5-3
16
Муленга
13
Сунзу
4
Мусонда
8
Мусонда
17
Кангва
23
Кабве
12
Банда
15
Капумбу
20
Дака
23
Мвапе
10
Сакала
20
Висса
11
Силас
11
Силас
20
Висса
11
Какута
13
Элиа
13
Элиа
11
Какута
17
Бакамбу
23
Банза
23
Банза
17
Бакамбу
17
Кангва
11
Бваля
11
Бваля
17
Кангва
8
Мусонда
9
Банда
9
Банда
8
Мусонда
Остались в запасе
ДР Конго
Замбия
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
7
Грэйди Диангана
ЦП
21
Баджо Сиади
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
6
Бенсон Сакала
ОП
18
Фрэнсис Мванса
ВР
5
Мигел Чайва
ОП
17
Клатус Чама
ЦП
7
Келвин Кампамба
ЦП
23
Эдвард Чилуфья
ПВ
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
7
Голден Мафвента
ЦФ
21
Доминик Чанда
ЦФ
3
Бенедикт Чепеши
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
27
Оменуке Мфулу
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
7
Грэйди Диангана
ЦП
21
Баджо Сиади
ЦФ
19
Фистон Майеле
ЦФ
Остались в запасе
6
Бенсон Сакала
ОП
18
Фрэнсис Мванса
ВР
5
Мигел Чайва
ОП
17
Клатус Чама
ЦП
7
Келвин Кампамба
ЦП
23
Эдвард Чилуфья
ПВ
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
7
Голден Мафвента
ЦФ
21
Доминик Чанда
ЦФ
3
Бенедикт Чепеши
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча ДР Конго - Замбия
1
1
Всего ударов по воротам
25
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
441
363
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
12
1
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Информация о матче
Главный судья:
Тессема Бамлак
Стадион:
Лоран Поку
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