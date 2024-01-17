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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - Танзания
Марокко - Танзания: обзор матча 17 января 2024
Марокко
17.01.2024, среда, 20:00
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
3 : 0
Завершен
Танзания
30'
Р. Сайсс
77'
А. Унаи
80'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марокко - Танзания
90'
+6
Желтая карточка
М. Хуссейн
Замена
А. Арит
️️️️
Ю. Эн-Несири
81'
Замена
С. Буфал
️️️️
А. Унаи
81'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
Х. Зиеш
81'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
А. Хакими
80'
ГОЛ! 2:0!
А. Унаи
Пас отдал
А. Адли
77'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
С. Амалла
72'
Замена
А. Адли
️️️️
Э. Абде
71'
70'
Вторая желтая
Н. Мироши
69'
Замена
Ф. Салум
️️️️
М. Саматта
Желтая карточка
М. Чиби
61'
61'
Желтая карточка
Ч. М'Момбва
Желтая карточка
Р. Сайсс
52'
38'
Замена
С. Мсува
️️️️
Т. Алларахия
31'
Желтая карточка
Н. Мироши
ГОЛ! 1:0!
Р. Сайсс
30'
22'
Желтая карточка
Х. Мао Мками
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
(К)
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
7
Хаким Зиеш
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Танзания
18
Айши Салум Манула
ВР
14
Бакари Мвамньето
ЦЗ
4
Ибрахим Хамад
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
7
Химид Мао Мками
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
15
Мохамед Хуссейн
ЦП
8
Чарльз М'Момбва
ЦП
26
Тэррин Алларахия
ПВ
25
Хаджи Многа
ЦФ
10
Мбвана Саматта
(К)
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Амин Арит
АП
21
Амин Адли
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Танзания
13
Бено Давид Каколанья
ВР
4
Миано ван ден Бос
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
19
Лусайо Мваикенда
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
25
Абдулмалик Закария
ЦЗ
10
Морис Абрахам
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
6
Фейсал Салум
ЦП
12
Симон Мсува
ЦФ
11
Денис Кибу
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
2
Хакими
5
Агер
6
Сайсс
15
Чиби
4
Амрабат
15
Амалла
8
Унаи
17
Эз Абде
7
Зиеш
19
Эн-Несири
2-1-4-1-2
18
Манула
14
Мвамньето
4
Хамад
20
Мироши
23
Яхья
15
Хуссейн
8
М'Момбва
7
Мками
26
Алларахия
10
Саматта
25
Многа
15
Амалла
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
15
Амалла
19
Эн-Несири
10
Арит
10
Арит
19
Эн-Несири
8
Унаи
17
Буфал
17
Буфал
8
Унаи
17
Эз Абде
21
Адли
21
Адли
17
Эз Абде
7
Зиеш
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
7
Зиеш
10
Саматта
6
Салум
6
Салум
10
Саматта
26
Алларахия
12
Мсува
12
Мсува
26
Алларахия
Остались в запасе
Марокко
Танзания
12
Мунир Моанд
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Главный тренер
Валид Реграги
13
Бено Давид Каколанья
ВР
4
Миано ван ден Бос
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
19
Лусайо Мваикенда
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
25
Абдулмалик Закария
ЦЗ
10
Морис Абрахам
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
11
Денис Кибу
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Остались в запасе
13
Бено Давид Каколанья
ВР
4
Миано ван ден Бос
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
19
Лусайо Мваикенда
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
25
Абдулмалик Закария
ЦЗ
10
Морис Абрахам
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
11
Денис Кибу
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Адель Амруш
Статистика матча Марокко - Танзания
2
1
4
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
13
Количество передач
465
449
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Альхади Махамат
Стадион:
Лоран Поку
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