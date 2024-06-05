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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Тунис - Экваториальная Гвинея
Тунис - Экваториальная Гвинея: обзор матча 05 июня 2024
Тунис
05.06.2024, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 3 тур
1 : 0
Завершен
Экваториальная Гвинея
82'
М. Бен Ромдан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Экваториальная Гвинея
Желтая карточка
Б. Бен Саид
90'
+2
Желтая карточка
М. Бен Ромдан
90'
+1
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
Э. Ахури
89'
Желтая карточка
С. Лтайеф
87'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бен Ромдан
82'
78'
Желтая карточка
Я. Буйла
76'
Замена
О. Сиафа
️️️️
Д. Ханца
Замена
А. Жуини
️️️️
Х. Рафья
69'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Э. Саад
46'
Замена
Н. Гандри
️️️️
Э. Лайдуни
36'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
25'
Желтая карточка
Я. Мерья
14'
9'
Желтая карточка
К. Акапо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
17
Эйе Скири
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
7
Элиас Ахури
ПВ
Главный тренер
Жалел Кадри
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
8
Янник Буйла
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Дориан Ханца
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Надер Гандри
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
19
M. Zaddem
ЦФ
9
Айтем Жуини
ЦФ
Экваториальная Гвинея
13
Marcos Ondo
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
2
Нестор Сенра
ПЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
9
Оскар Сиафа
ЦФ
4-1-3-2
22
Бен Саид
2
Абди
4
Мерья
3
Тальби
21
Маслуси
17
Скири
5
Бен Ромдан
14
Лайдуни
8
Рафья
8
Саад
7
Ахури
4-1-3-2
1
Овоно
21
Ороско
15
Акапо
16
Коко
11
Ндонг
5
Маскарель
8
Буйла
22
Ганет
14
Мба Обьянг
19
Асуэ
9
Ханца
7
Ахури
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
7
Ахури
14
Лайдуни
18
Гандри
18
Гандри
14
Лайдуни
8
Саад
23
Лтайеф
23
Лтайеф
8
Саад
8
Рафья
9
Жуини
9
Жуини
8
Рафья
9
Ханца
9
Сиафа
9
Сиафа
9
Ханца
Остались в запасе
Тунис
Экваториальная Гвинея
16
Аймен Дамен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
19
M. Zaddem
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
13
Marcos Ondo
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
2
Нестор Сенра
ПЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
12
Чарльз Ондо
ЛВ
Главный тренер
Хуан Миша
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
19
M. Zaddem
ЦФ
Остались в запасе
13
Marcos Ondo
ВР
23
Мануэль Сапунга
ВР
2
Нестор Сенра
ПЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
12
Чарльз Ондо
ЛВ
Главный тренер
Жалел Кадри
Главный тренер
Хуан Миша
Статистика матча Тунис - Экваториальная Гвинея
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Stade olympique Hammadi Agrebi, Rades
Посещаемость:
25000
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