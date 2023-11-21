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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Малави - Тунис
Малави - Тунис: обзор матча 21 ноября 2023
Малави
21.11.2023, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Тунис
88'
Ю. Мсакни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Малави - Тунис
Замена
L. Nkhoma
️️️️
С. Сануди
90'
+3
90'
+2
Замена
Х. Желасси
️️️️
Ю. Мсакни
90'
+2
Замена
А. Жуини
️️️️
Я. Хенисси
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Мсакни
Желтая карточка
Л. Чазийя
77'
Желтая карточка
C. Kumwembe
66'
65'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Э. Лайдуни
Замена
C. Kumwembe
️️️️
O. Kanjira
61'
58'
Желтая карточка
Ф. Сасси
55'
Замена
F. Ben Al Arbi
️️️️
Н. Слити
Желтая карточка
Ч. Идана
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малави
1
Brighton Munthali
ВР
5
Деннис Чембези
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
3
Tatenda Mbalaka
ЦЗ
2
Стэнли Сануди
ПЗ
7
Wisdom Mpinganjira
ЦП
6
Lloyd Aaron
ЦП
8
Чимвемве Идана
ЦП
17
Джон Банда
ЦП
21
Robert Saizi
ЦП
0
Olson Kanjira
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
11
Яссин Хенисси
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Малави
23
Innocent Nyasulu
ВР
0
Austin Chirambo
ВР
0
Dan Chimbalanga
ЦЗ
2
McDonald Lameck
ЦЗ
7
Nickson Mwale
ЦЗ
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
22
Crispin Mapemba
ЦП
5
Blessings Mpokera
ЦП
10
Франсиско Мадинга
АП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
0
Christopher Kumwembe
ЦФ
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
14
Гайт Заалуни
ЦЗ
0
Амин Черни
ЦЗ
25
Houssem Teka
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
18
Firas Ben Al Arbi
ЦП
34
Хамза Желасси
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Айтем Жуини
ЦФ
4-5-1
1
5
Чембези
15
Чазийя
3
2
Сануди
6
8
Идана
17
Банда
21
7
0
4-1-3-1
22
Бен Саид
21
Кечрида
4
Мерья
3
Тальби
2
Абди
17
Скири
7
Мсакни
14
Лайдуни
23
Слити
11
Хенисси
0
0
0
0
2
Сануди
19
19
2
Сануди
23
Слити
18
18
23
Слити
7
Мсакни
34
Желасси
34
Желасси
7
Мсакни
14
Лайдуни
23
Лтайеф
23
Лтайеф
14
Лайдуни
11
Хенисси
9
Жуини
9
Жуини
11
Хенисси
Остались в запасе
Малави
Тунис
23
Innocent Nyasulu
ВР
0
Austin Chirambo
ВР
0
Dan Chimbalanga
ЦЗ
2
McDonald Lameck
ЦЗ
7
Nickson Mwale
ЦЗ
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
22
Crispin Mapemba
ЦП
5
Blessings Mpokera
ЦП
10
Франсиско Мадинга
АП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
14
Гайт Заалуни
ЦЗ
0
Амин Черни
ЦЗ
25
Houssem Teka
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
Главный тренер
Жалел Кадри
Остались в запасе
23
Innocent Nyasulu
ВР
0
Austin Chirambo
ВР
0
Dan Chimbalanga
ЦЗ
2
McDonald Lameck
ЦЗ
7
Nickson Mwale
ЦЗ
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
22
Crispin Mapemba
ЦП
5
Blessings Mpokera
ЦП
10
Франсиско Мадинга
АП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
14
Гайт Заалуни
ЦЗ
0
Амин Черни
ЦЗ
25
Houssem Teka
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
Главный тренер
Марио Мариница
Главный тренер
Жалел Кадри
Статистика матча Малави - Тунис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
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