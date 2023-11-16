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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кабо-Верде - Ангола
Кабо-Верде - Ангола: обзор матча 16 ноября 2023
Кабо-Верде
16.11.2023, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ангола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кабо-Верде - Ангола
88'
Замена
И. Мигель
️️️️
Т. Карнейру
88'
Замена
C. Banza
️️️️
Мабулулу
83'
Желтая карточка
Д. Буату
Замена
Дюк
️️️️
Бебе
80'
79'
Замена
Б. Пас
️️️️
Фреди
79'
Замена
Э. Афоншу
️️️️
Л. Аугушту
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
В. Семеду
72'
66'
Замена
Милсон
️️️️
З. Лувумбо
Замена
П. Андраде
️️️️
Г. Родригеш
61'
Замена
Х. Варела
️️️️
Кука
61'
Замена
Х. Монтейру
️️️️
Л. Андраде
46'
14'
Желтая карточка
Нуриу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
5
Логан Кошта
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
17
Вилли Семеду
ЛВ
21
Бебе
ЛВ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Дерой Дуарте
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
0
Леандру Андраде
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Ангола
22
Неблу
ВР
2
Нуриу
ЛЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
13
Ту Карнейру
ЦЗ
14
Лойде Аугушту
ЦЗ
23
Шоу
ОП
20
Мануэль Келиано
ЦП
16
Фреди
АП
19
Мабулулу
ЦФ
18
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Феррин
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
24
Дилан Силва
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
0
Стиви Фуртадо
ЦЗ
27
Дельмиру
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
22
Жоау Коррейя
ПЗ
15
Давид Тавареш
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
18
Кенни Роша
ЦП
6
Патрик Андраде
ЦФ
26
Хелио Варела
ЦФ
9
Беншимоль
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Ангола
12
Сигнори Антониу
ВР
12
Каду
ВР
0
Андерсон Лукоки
ЛЗ
25
Инасиу Мигель
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
17
Бруну Пас
ОП
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
87
Домингос Андраде
ЦП
9
Chico Banza
ЦФ
7
Жилберту
ЦФ
25
Руй Модешту
ЦФ
2-2-3-3
1
Возинья
5
Кошта
4
Лопеш
14
Дуарте
8
Паулу
11
Родригеш
0
Андраде
21
Бебе
13
Кука
20
Мендес
17
Семеду
3-3-1-1-2
22
Неблу
3
Буату
13
Карнейру
14
Аугушту
6
Гашпар
23
Шоу
2
Нуриу
20
Келиано
16
Фреди
18
Лувумбо
19
Мабулулу
17
Семеду
22
Коррейя
22
Коррейя
17
Семеду
0
Андраде
10
Монтейру
10
Монтейру
0
Андраде
11
Родригеш
6
Андраде
6
Андраде
11
Родригеш
13
Кука
26
Варела
26
Варела
13
Кука
21
Бебе
11
Дюк
11
Дюк
21
Бебе
19
Мабулулу
9
9
19
Мабулулу
13
Карнейру
25
Мигель
25
Мигель
13
Карнейру
14
Аугушту
21
Афоншу
21
Афоншу
14
Аугушту
16
Фреди
17
Пас
17
Пас
16
Фреди
18
Лувумбо
7
Милсон
7
Милсон
18
Лувумбо
Остались в запасе
Кабо-Верде
Ангола
12
Марсио Роша
ВР
24
Дилан Силва
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
0
Стиви Фуртадо
ЦЗ
27
Дельмиру
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
15
Давид Тавареш
ЦП
18
Кенни Роша
ЦП
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
12
Сигнори Антониу
ВР
12
Каду
ВР
0
Андерсон Лукоки
ЛЗ
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
87
Домингос Андраде
ЦП
7
Жилберту
ЦФ
25
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Густаво Феррин
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
24
Дилан Силва
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
0
Стиви Фуртадо
ЦЗ
27
Дельмиру
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
15
Давид Тавареш
ЦП
18
Кенни Роша
ЦП
9
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
12
Сигнори Антониу
ВР
12
Каду
ВР
0
Андерсон Лукоки
ЛЗ
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
87
Домингос Андраде
ЦП
7
Жилберту
ЦФ
25
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Густаво Феррин
Статистика матча Кабо-Верде - Ангола
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
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