Чили - Колумбия

|10 тур
|10 сентября, пятница
|02:00
|Колумбия
|3:1
|Чили
|2 тур
|14 октября, среда
|03:30
|Чили
|2:2
|Колумбия
|17 тур
|12 октября, суббота
|01:00
|Колумбия
|3:3
|Чили
|8 тур
|11 сентября, вторник
|23:30
|Чили
|1:3
|Колумбия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0