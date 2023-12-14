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Рома - Шериф

14.12.2023, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 6 тур Рома - Шериф
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2023/2024), группа G
1 тур
21 сентября, четверг 19:45 Шериф Рома
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