Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Шериф
Рома - Шериф: обзор матча 14 декабря 2023
Рома
14.12.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа G, 6 тур
3 : 0
Завершен
Шериф
11'
Р. Лукаку
32'
А. Белотти
90+3'
Н. Писилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Шериф
ГОЛ! 3:0!
Н. Писилли
Пас отдал
Р. Лукаку
90'
+3
Замена
М. Маннини
️️️️
Н. Залевски
85'
85'
Замена
Б. Вардар
️️️️
С. Бадоло
Желтая карточка
Э. Бове
77'
Замена
Н. Писилли
️️️️
А. Белотти
72'
61'
Желтая карточка
Рикардиньо
Замена
Р. Пагано
️️️️
Р. Саншеш
61'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Льоренте
61'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
У. Ауа
46'
36'
Замена
А. Зохури
️️️️
К. Апостолакис
ГОЛ! 2:0!
А. Белотти
Пас отдал
Н. Залевски
32'
24'
Желтая карточка
А. Талаль
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Н. Залевски
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К)
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
16
Алехандро Артундуага
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
18
Жоау Паулу
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Рикардиньо
(К)
АП
88
Седрик Бадоло
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
53
Matteo Plaia
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Луиджи Черубини
ЛВ
20
Мартин Веткал
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
32
Роман Новиков
ЦП
27
Vinicius
ЦФ
4-4-2
99
Свилар
59
Залевски
2
Челик
3
Льоренте
2
Карсдорп
4
Кристанте
8
Бове
10
Ауа
8
Саншеш
11
Белотти
9
Лукаку
4-2-3-1
35
Коваль
2
Апостолакис
24
Гарананга
24
Товар
16
Артундуага
18
Паулу
14
Талаль
11
Рикардиньо
88
Бадоло
8
Нгом Мбекели
21
Анкейе
3
Льоренте
5
Паредес
5
Паредес
3
Льоренте
8
Саншеш
10
Пагано
10
Пагано
8
Саншеш
11
Белотти
61
Писилли
61
Писилли
11
Белотти
59
Залевски
16
Маннини
16
Маннини
59
Залевски
10
Ауа
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
10
Ауа
2
Апостолакис
63
Зохури
63
Зохури
2
Апостолакис
88
Бадоло
22
Вардар
22
Вардар
88
Бадоло
Остались в запасе
Рома
Шериф
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
53
Matteo Plaia
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
32
Роман Новиков
ЦП
90
Луваннор Энрике
ЛВ
27
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
53
Matteo Plaia
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
29
Влад Колыш
ЦЗ
32
Роман Новиков
ЦП
90
Луваннор Энрике
ЛВ
27
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Рома - Шериф
1
2
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
7
6
Офсайды
0
1
Количество передач
306
248
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.44
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Шериф
Серия А: шансы «Ромы» и «Монцы» на победу в матче 13-го тура
10:06
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
26 ноября
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
26 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Серия А: шансы «Ромы» и «Монцы» на победу в матче 13-го тура
10:06
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
26 ноября
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
26 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+