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Штурм - Спортинг

21.09.2023, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 1 тур Штурм - Спортинг
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
3.25
Х
3.65
П2
2.1
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