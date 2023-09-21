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Юнион СЖ - Тулуза

21.09.2023, Четверг, 19:45 мск Лига Европы, 1 тур Юнион СЖ - Тулуза
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Матч начнется в 19:45 мск
П1
2.55
Х
3.3
П2
2.8
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