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Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Тулуза
Юнион СЖ - Тулуза: обзор матча 21 сентября 2023
Юнион СЖ
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
69'
М. Амура
45+3'
Т. Даллинга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Тулуза
90'
+4
Вторая желтая
Л. Кошта
Замена
К. Терхо
️️️️
Л. Лапуссен
87'
86'
Желтая карточка
Ф. Магри
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Пуэртас
84'
81'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Т. Даллинга
81'
Замена
М. Диарра
️️️️
Г. Суасо
Желтая карточка
Н. Садики
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Амура
Пас отдал
К. Пуэртас
69'
66'
Желтая карточка
Л. Кошта
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
62'
Замена
М. Амура
️️️️
Ш. Ванхутте
62'
60'
Замена
С. Гелаберт
️️️️
К. Кассерес
60'
Замена
В. Каманци
️️️️
А. Доннум
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
53'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Даллинга
40'
Замена
Ф. Магри
️️️️
З. Абухляль
33'
Желтая карточка
А. Доннум
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
34
Максим Венссенс
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
Тулуза
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Денис Генро
АП
10
Сесар Гелаберт
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
3-3-2-1-1
49
Морис
16
Лейсен
27
Садики
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
10
Амани
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Нильссон
4-3-2-1
16
Ресте
3
Деслер
2
Николайсен
2
Кошта
17
Суасо
31
Шмидт
4
Сьерро
23
Кассерес
7
Абухляль
15
Доннум
27
Даллинга
21
Пуэртас
20
Расмуссен
20
Расмуссен
21
Пуэртас
94
Лапуссен
17
Терхо
17
Терхо
94
Лапуссен
34
Ванхутте
9
Амура
9
Амура
34
Ванхутте
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
17
Суасо
24
Диарра
24
Диарра
17
Суасо
15
Доннум
12
Каманци
12
Каманци
15
Доннум
23
Кассерес
10
Гелаберт
10
Гелаберт
23
Кассерес
27
Даллинга
14
Беграуи
14
Беграуи
27
Даллинга
7
Абухляль
9
Магри
9
Магри
7
Абухляль
Остались в запасе
Юнион СЖ
Тулуза
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
Остались в запасе
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Юнион СЖ - Тулуза
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
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