6 декабря в 15-м туре французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Страсбург». Матч в Тулузе начнется в 21:00 (мск).

«Тулуза»

Команда Карлеса Мартинеса Новеля с 17 очками располагается на 9-й позиции в Лиге 1. «Тулуза» добыла 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 20:19.

Последние результаты «Тулузы»:

29.11.25 «Марсель» – «Тулуза» – 2:2;

23.11.25 «Тулуза» – «Анже» – 0:1;

09.11.25 «Лорьян» – «Тулуза» – 1:1.

«Страсбур»

«Страсбур» набрал 22 очка и занимает 8-е место. Подопечные Лиэма Росеньора добыли 7 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 25:19.

Предыдущие результаты «Страсбура»:

30.11.25 «Страсбур» – «Брест» – 1:2;

27.11.25 «Страсбур» – «Кристал Пэлас» – 2:1;

22.11.25 «Ланс» – «Страсбур» – 1:0.

Очные встречи

16.03.25 «Страсбур» – «Тулуза» – 2:1;

12.01.25 «Тулуза» – «Страсбур» – 1:2;

07.04.24 «Тулуза» – «Страсбур» – 0:0;

27.08.23 «Страсбур» – «Тулуза» – 2:0;

29.01.23 «Страсбур» – «Тулуза» – 1:2.

Прогноз на матч «Тулуза» – «Страсбур»

«Тулуза» не может победить 6 матчей кряду. «Страсбуру» все тяжелее играет в режиме «2 матча в неделю» – в прошлом туре проиграли дома «Бресту» после победы в ЛК. Ждем равной игры.