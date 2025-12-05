Введите ваш ник на сайте
«Тулуза» - «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.68

05 декабря 2025 13:40
Тулуза - Страсбур
06 дек. 2025, суббота 21:00 | Франция. Лига 1, 15 тур
6 декабря в 15-м туре французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Страсбург». Матч в Тулузе начнется в 21:00 (мск).

«Тулуза»

Команда Карлеса Мартинеса Новеля с 17 очками располагается на 9-й позиции в Лиге 1. «Тулуза» добыла 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 20:19.

Последние результаты «Тулузы»:

  • 29.11.25 «Марсель» – «Тулуза» – 2:2;
  • 23.11.25 «Тулуза» – «Анже» – 0:1;
  • 09.11.25 «Лорьян» – «Тулуза» – 1:1.

«Страсбур»

«Страсбур» набрал 22 очка и занимает 8-е место. Подопечные Лиэма Росеньора добыли 7 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 25:19.

Предыдущие результаты «Страсбура»:

  • 30.11.25 «Страсбур» – «Брест» – 1:2;
  • 27.11.25 «Страсбур» – «Кристал Пэлас» – 2:1;
  • 22.11.25 «Ланс» – «Страсбур» – 1:0.

Очные встречи

  • 16.03.25 «Страсбур» – «Тулуза» – 2:1;
  • 12.01.25 «Тулуза» – «Страсбур» – 1:2;
  • 07.04.24 «Тулуза» – «Страсбур» – 0:0;
  • 27.08.23 «Страсбур» – «Тулуза» – 2:0;
  • 29.01.23 «Страсбур» – «Тулуза» – 1:2.

Прогноз на матч «Тулуза» – «Страсбур»

«Тулуза» не может победить 6 матчей кряду. «Страсбуру» все тяжелее играет в режиме «2 матча в неделю» – в прошлом туре проиграли дома «Бресту» после победы в ЛК. Ждем равной игры.

  • Прогноз – обе забьют с кф. 1.68.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Страсбур Тулуза
