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Ланс - Севилья

12.12.2023, Вторник, 20:45 мск Лига чемпионов, 6 тур Ланс - Севилья
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа B
1 тур
20 сентября, среда 22:00 Севилья Ланс
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