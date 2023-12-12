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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ланс - Севилья
Ланс - Севилья: обзор матча 12 декабря 2023
Ланс
12.12.2023, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
63'
П. Франковски (П)
90+6'
А. Фульини
79'
С. Рамос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Севилья
90'
+9
Желтая карточка
Р. Мир
Желтая карточка
К. Дансо
90'
+9
Замена
А. Хусанов
️️️️
Ж. Гради
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
А. Фульини
Пас отдал
Ф. Сотока
90'
+6
Желтая карточка
А. Фульини
85'
80'
Желтая карточка
С. Рамос
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Рамос
Желтая карточка
Ф. Медина
76'
Замена
А. Фульини
️️️️
Д. Кошта
72'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Э. Ваи
72'
70'
Замена
Р. Мир
️️️️
О. Торрес
65'
Желтая карточка
К. Салас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Франковски
63'
61'
Желтая карточка
Б. Сумаре
Желтая карточка
Н. Эль-Айнауи
37'
Замена
Н. Эль-Айнауи
️️️️
Н. Менди
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
95
Пшемыслав Франковски
ЛАЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПАЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
26
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
20
Анди Диуф
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
95
Франковски
99
Самед
2
Агилар
6
Менди
10
Кошта
11
Ваи
7
Сотока
3-1-5-1
13
Дмитрович
4
Салас
93
Рамос
17
Педроса
34
Сумаре
8
Торрес
24
Санчес
97
Соу
11
Ракитич
26
Гудель
21
Эн-Несири
24
Гради
45
Хусанов
45
Хусанов
24
Гради
6
Менди
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
6
Менди
10
Кошта
10
Фульини
10
Фульини
10
Кошта
11
Ваи
9
Гилявоги
9
Гилявоги
11
Ваи
8
Торрес
17
Мир
17
Мир
8
Торрес
Остались в запасе
Ланс
Севилья
16
Янник Пандор
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Анди Диуф
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Анди Диуф
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Ланс - Севилья
4
4
Всего ударов по воротам
1
6
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
0
7
Нарушения
6
4
Офсайды
1
0
Количество передач
135
286
Сейвы
2
0
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
0
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0
0.24
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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