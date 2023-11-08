Реал Сосьедад - Бенфика

08.11.2023, Среда, 20:45 мск Лига чемпионов, 4 тур Реал Сосьедад - Бенфика
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа D
3 тур
24 октября, вторник 22:00 Бенфика Реал Сосьедад
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