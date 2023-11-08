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Лига чемпионов 2026/2027
Реал Сосьедад - Бенфика
Реал Сосьедад - Бенфика: обзор матча 08 ноября 2023
Реал Сосьедад
08.11.2023, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
3 : 1
Завершен
Бенфика
6'
М. Мерино
11'
М. Оярсабаль
21'
А. Барренечеа
49'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Бенфика
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
86'
Замена
А. Одриосола
️️️️
А. Элустондо
86'
85'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
А. Ди Мария
85'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Рафа
85'
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Мариу
Замена
А. Захарян
️️️️
А. Барренечеа
78'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Б. Мендес
70'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Т. Кубо
70'
64'
Замена
П. Муса
️️️️
А. Кабрал
Желтая карточка
А. Барренечеа
62'
49'
ГОЛ! 3:1!
Рафа
Пас отдал
Н. Отаменди
31'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Флорентину
Пенальти не реализован!
Б. Мендес
29'
ГОЛ! 3:0!
А. Барренечеа
Пас отдал
М. Мерино
21'
20'
Желтая карточка
Флорентину
ГОЛ! 2:0!
М. Оярсабаль
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Мерино
Пас отдал
А. Муньос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Бенфика
16
Лео Кокубо
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
14
Кубо
10
Мендес
3-2-1-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
11
Ди Мария
87
Невеш
27
Рафа
19
Кабрал
6
Элустондо
20
Одриосола
20
Одриосола
6
Элустондо
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
14
Кубо
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
14
Кубо
12
Флорентину
39
Юрасек
39
Юрасек
12
Флорентину
23
Мариу
22
Шикинью
22
Шикинью
23
Мариу
27
Рафа
11
Гедеш
11
Гедеш
27
Рафа
11
Ди Мария
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
11
Ди Мария
19
Кабрал
9
Муса
9
Муса
19
Кабрал
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бенфика
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
16
Лео Кокубо
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Остались в запасе
16
Лео Кокубо
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Реал Сосьедад - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Реале Арена
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