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Црвена Звезда - РБ Лейпциг

07.11.2023, Вторник, 23:00 мск Лига чемпионов, 4 тур Црвена Звезда - РБ Лейпциг
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа G
3 тур
25 октября, среда 22:00 РБ Лейпциг Црвена Звезда
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