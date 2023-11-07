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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - РБ Лейпциг
Црвена Звезда - РБ Лейпциг: обзор матча 07 ноября 2023
Црвена Звезда
07.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
81'
Б. Хенрикс (АГ)
8'
Х. Симонс
77'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - РБ Лейпциг
Желтая карточка
П. Олаинка
90'
+4
Замена
А. Катай
️️️️
М. Родич
85'
83'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Шлагер
83'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Айдара
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Б. Хенрикс
Пас отдал
К. Гуелор Канга
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
Л. Опенда
Пас отдал
К. Шлагер
75'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Х. Симонс
70'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Б. Шешко
70'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Э. Форсберг
Замена
П. Олаинка
️️️️
М. Иванич
69'
59'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
56'
Желтая карточка
К. Люкеба
Желтая карточка
М. Иванич
52'
49'
Желтая карточка
М. Симакан
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Ж. Крассо
46'
Желтая карточка
Ж. Крассо
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Симонс
Пас отдал
К. Шлагер
Желтая карточка
С. Мияилович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
(К)
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-3-1
18
Глазер
23
Родич
34
Джига
15
Драгович
22
Мияилович
16
Ин Бом
8
Канга
37
Лучич
4
Иванич
14
Букари
11
Крассо
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
3
Симакан
23
Люкеба
22
Раум
21
Шлагер
21
Айдара
7
Симонс
10
Форсберг
30
Шешко
17
Опенда
23
Родич
10
Катай
10
Катай
23
Родич
4
Иванич
99
Олаинка
99
Олаинка
4
Иванич
11
Крассо
27
Ндиайе
27
Ндиайе
11
Крассо
30
Шешко
16
Клостерманн
16
Клостерманн
30
Шешко
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Шлагер
44
Кампль
44
Кампль
21
Шлагер
7
Симонс
14
Карвалью
14
Карвалью
7
Симонс
10
Форсберг
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
Остались в запасе
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
7
Урош Кабич
ПВ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Црвена Звезда - РБ Лейпциг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Райко Митич
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