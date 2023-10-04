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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Милан
Боруссия Д - Милан: обзор матча 04 октября 2023
Боруссия Д
04.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Милан
88'
Желтая карточка
Ю. Муса
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Н. Фуллкруг
85'
Желтая карточка
М. Хуммельс
81'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Ройс
72'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Мален
72'
69'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Пулишич
69'
Замена
Н. Окафор
️️️️
О. Жиру
69'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
Замена
К. Адейеми
️️️️
Ю. Брандт
64'
58'
Замена
Я. Адли
️️️️
Т. Побега
Желтая карточка
Э. Джан
25'
23'
Желтая карточка
Т. Рейндерс
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
8
Феликс Нмеча
АП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
6
Озкан
18
Ройс
8
Брандт
10
Фуллкруг
14
Мален
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
14
Рейндерс
4
Побега
11
Пулишич
80
Муса
27
Леау
9
Жиру
18
Ройс
8
Нмеча
8
Нмеча
18
Ройс
8
Брандт
14
Адейеми
14
Адейеми
8
Брандт
14
Мален
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Мален
10
Фуллкруг
14
Мукоко
14
Мукоко
10
Фуллкруг
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
4
Побега
29
Адли
29
Адли
4
Побега
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
9
Жиру
19
Окафор
19
Окафор
9
Жиру
Остались в запасе
Боруссия Д
Милан
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Боруссия Д - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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