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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Херманнштадт
ЧФР Клуж - Херманнштадт: обзор матча 08 марта 2024
ЧФР Клуж
08.03.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 30 тур
1 : 0
Завершен
Херманнштадт
90+3'
Ф. Отеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Херманнштадт
ГОЛ! 1:0!
Ф. Отеле
Пас отдал
Ч. Деяк
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
A. Oroian
80'
Замена
R. Fonseca
️️️️
D. Paraschiv
80'
Замена
A. Oroian
️️️️
S. Balaure
Замена
Д. Авуну
️️️️
Д. Бирлигеа
78'
70'
Замена
A. Daniel Jipa
️️️️
И. Стоица
70'
Замена
C. Neguț
️️️️
Г. Янку
Замена
M. Cristian Ilie
️️️️
А. Айети
67'
Замена
P. Godly Michael
️️️️
П. Тахцидис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
10
Ианис Стоица
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
9
Валентин Серебе
ЦФ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
3-1-4-1-1
90
Сава
5
15
Айети
45
Камора
6
Кейта
73
Мухар
77
Тахцидис
10
Деяк
19
Могос
11
Бирлигеа
7
Отеле
3-2-4
34
5
16
Бутян
31
Опруц
96
5
27
30
10
Янку
10
Стоица
11
Бирлигеа
29
Авуну
29
Авуну
11
Бирлигеа
15
Айети
27
27
15
Айети
77
Тахцидис
99
99
77
Тахцидис
96
51
51
96
10
Стоица
98
98
10
Стоица
30
99
99
30
10
Янку
10
10
10
Янку
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Херманнштадт
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
9
Валентин Серебе
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
9
Валентин Серебе
ЦФ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча ЧФР Клуж - Херманнштадт
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
19
19
Количество передач
627
407
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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