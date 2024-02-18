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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - Оцелул
Динамо Бухарест - Оцелул: обзор матча 18 февраля 2024
Динамо Бухарест
18.02.2024, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 26 тур
3 : 1
Завершен
Оцелул
3'
Д. Политик
34'
Э. Гнаоре
81'
H. Abdallah (П)
17'
A. Pop (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - Оцелул
90'
+6
Желтая карточка
M. Silva
Желтая карточка
N. Roşu
90'
+4
Желтая карточка
Г. Грегориу
90'
Замена
C. Ilic
️️️️
Г. Миланов
83'
Замена
N. Roşu
️️️️
Д. Павичич
82'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
H. Abdallah
82'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
H. Abdallah
81'
72'
Желтая карточка
M. Adascalitei
70'
Замена
G. Cirjan
️️️️
С. Телеш
66'
Желтая карточка
A. Rus
57'
Замена
M. Adascalitei
️️️️
Ф. Масьел
Замена
D. Iglesias
️️️️
Д. Политик
53'
46'
Замена
А. Рушевич
️️️️
M. Zhelev
46'
Замена
D. Zivulic
️️️️
Ю. Чизотти
46'
Замена
A. Rus
️️️️
Ш. Бодиштяну
Замена
A. Alexandru Bordușanu
️️️️
C. Amzăr
41'
ГОЛ! 2:1!
Э. Гнаоре
Пас отдал
H. Abdallah
34'
Желтая карточка
C. Amzăr
28'
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Pop
ГОЛ! 1:0!
Д. Политик
Пас отдал
H. Abdallah
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
23
Răzvan Patriche
(К)
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
16
Жоау Ламейра
ОП
23
Самуэль Телеш
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Динамо Бухарест
39
Дориан Райлеан
ВР
22
A. Bani
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
27
P. Neagu
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Оцелул
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
92
D. Zivulic
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
6
Pablo Gaitan
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
4-5-1
25
23
2
31
24
8
Гнаоре
24
Павичич
17
Миланов
20
Политик
14
Велкоски
11
3-1-2-1-3
32
25
Ловрич
26
28
16
Ламейра
23
Телеш
31
Чизотти
10
Бодиштяну
2
67
Масьел
99
11
9
Грегориу
9
Грегориу
11
17
Миланов
16
16
17
Миланов
20
Политик
10
10
20
Политик
31
20
20
31
24
Павичич
20
20
24
Павичич
31
Чизотти
92
92
31
Чизотти
10
Бодиштяну
14
14
10
Бодиштяну
67
Масьел
26
26
67
Масьел
2
11
Рушевич
11
Рушевич
2
Остались в запасе
Динамо Бухарест
Оцелул
27
P. Neagu
ЦФ
22
A. Bani
ЦП
39
Дориан Райлеан
ВР
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
22
V. Jardan
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
6
Pablo Gaitan
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
27
P. Neagu
ЦФ
22
A. Bani
ЦП
39
Дориан Райлеан
ВР
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Остались в запасе
22
V. Jardan
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
6
Pablo Gaitan
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Динамо Бухарест - Оцелул
3
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
26
Количество передач
377
328
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
68
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Новости команд
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Динамо Бухарест
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